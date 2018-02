Mainz (ots) - Sonntag, 18. März 2018, 18.00 Uhr



ZDF.reportage Hooligans gegen Polizei Fanrandale und kein Ende Film von Rober Heller



Jahr für Jahr nimmt die Gewalt in und um Fußballstadien zu - und damit auch der Aufwand, den die Polizei zur Absicherung sogenannter Hochrisikospiele betreibt.



Fast jedes fünfte Fußballspiel gilt inzwischen als Hochrisikospiel. Die Folge: Mehr als 1,4 Millionen Polizei-Arbeitsstunden jährlich in der 1. und 2. Bundesliga, rund 80 Millionen Euro Gesamtkosten. Diese Kosten trägt im Endeffekt der Steuerzahler - und die Absicherung der Spiele in der 3. Bundesliga und der Regionalliga kommen noch dazu! "ZDF.reportage" begleitet die Polizeiarbeit bei der Partie zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg. Bei dem Ost-Derby der 3. Liga setzen Landes- und Bundespolizei mehr als 1000 Beamte ein, um die Fan-Gruppen voneinander zu trennen - ein logistischer Kraftakt, der aber notwendig ist. Denn die Fans von Hansa Rostock gelten als die aggressivsten des deutschen Profifußballs - und auch Magdeburger Fans sind dafür bekannt, die Konfrontation mit der Polizei nicht zu scheuen.



"ZDF.reportage" zeigt den enormen Aufwand, der bei diesem Hochrisikospiel betrieben wird: Unzählige Polizeibeamte aus unterschiedlichen Bundesländern, Equipment, Fahrzeuge, Befehlsstelle und eine enge Zusammenarbeit mit der Bundespolizei - all das ist nötig, damit es zu keiner Eskalation kommt und das Spiel überhaupt stattfinden kann. Denn die Problem-Fans gehen immer professioneller und organisierter vor, um ihrem Unmut Luft zu machen und den gegnerischen Fanblock zu provozieren.



Die Reportage begleitet den Einsatzleiter und einen Bereitschaftspolizisten an vorderster Front, der offen und unverblümt seine Meinung zur Aggressivität der Fan-Gruppen sagt. Zudem kommen die Anti-Konflikt-Teams der Bundespolizei, Anwohner und normale Fans und Fanclubs zu Wort.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121