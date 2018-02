Novo Nordisk hat mit den jüngsten Zahlen die Märkte enttäuscht. Für die Aktie ging es deutlich nach unten. Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR lag das vor allem am Ausblick. Die Expertin hofft jetzt allerdings auf gute Nachrichten in den kommenden Monaten. Novo Nordisk habe einiges in der Pipeline. Darauf sollten Anleger verstärkt achten. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um BB Biotech und Medigene. Das komplette Interview finden Sie hier.