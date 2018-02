BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat offiziell seinen Abschied aus dem Amt bekanntgegeben. Ihm sei immer bewusst gewesen, dass das Ministeramt eines auf Zeit sei, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Jetzt sei die Zeit gekommen, dass er aus der Bundesregierung ausscheide, sobald sich die neue Regierung gebildet habe. Er sei "stolz und dankbar", dass er Deutschland in drei Ressorts habe dienen dürfen, sagte de Maiziere, der auch schon Verteidigungsminister und Kanzleramtschef war.

Die Verwendung in einem anderen Ministerium schloss de Maiziere aus. Er habe schon vorher gesagt, "dass andere Ämter für mich nicht in Frage kommen", sagte er. Als Ergebnis der Koalitionsverhandlungen wurde der CSU das Innenministerium zugeschlagen. Minister soll dem Vernehmen nach CSU-Chef Horst Seehofer werden.

