Liebe Leser,

während manche Aktien in den vergangenen Handelstagen recht deutlich unter Druck geraten sind, notiert die Tesla-Aktie weiterhin über dem Niveau von Ultimo 2017. Am Mittwoch, 7. Februar gegen 14:30 Uhr Ortszeit und damit am späteren Abend in Mitteleuropa soll es von Tesla die neuen Quartalszahlen geben, und zwar die für das vierte Quartal 2017. Weiß da jemand bereits mehr und ist das der Grund dafür, dass sich der Kurs der Aktie gegen den Gesamtmarkt zuletzt recht gut gehalten ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...