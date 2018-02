Unterföhring (ots) - - Spiel des deutschen Rekordmeisters gegen den Drittligisten erzielte Sehbeteiligung von 960.000 Zuschauern (Z3+) auf Sky, Marktanteil 3,5 Prozent - Stärkste Reichweite eines DFB-Pokalspiels in der Geschichte von Sky - Weitere 420.000 Zuschauer (Z3+) sahen das nicht-exklusive Spiel Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen



Unterföhring, 7. Februar 2018 - Das einseitige DFB-Pokal Viertelfinale SC Paderborn gegen Bayern München hat Sky Sport einen historischen Höchstwert beschert. Mit einer Sehbeteiligung von 960.000 Zuschauern (Z3+) erzielte die gestrige Begegnung den stärksten Wert eines Pokalspiels in der Sendergeschichte. Der Marktanteil lag bei starken 3,5 Prozent. In der Kernzielgruppe der Männer (M14-59) waren es 470.000 Zuschauer mit einem Marktanteil von 7,6 Prozent.



Weitere 420.000 Zuschauer sahen das zweite Pokal-Viertelfinale Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen am gestrigen Abend. Somit erzielte Sky am ersten Pokalabend eine kumulierte Sehbeteiligung von 1,37 Millionen Zuschauern.



Nicht eingerechnet in alle genannten Reichweiten sind die Abrufzahlen via Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.



Heute Abend überträgt Sky die restlichen Partien des DFB-Pokal Viertelfinals: Eintracht Frankfurt gegen FSV Mainz 05, live und exklusiv ab 18:15 Uhr auf Sky Sport HD und Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg ab 20:30 Uhr live auf Sky Sport HD.



Quelle: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope



