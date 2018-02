FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Marktturbulenzen sind die Kurse deutscher Staatsanleihen am Mittwoch etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,07 Prozent auf 158,63 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,70 Prozent.

Am Vortag hatten noch starke Kursverluste an den Aktienbörsen weltweit die Investoren zeitweise in sichere Anlagehäfen gedrängt. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern habe sich die Lage an den Finanzmärkten vorerst wieder beruhigt.

Zudem haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Auch die Verteilung der Ministerien wurde bereits festgelegt. So soll Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz Finanzminister werden. Allerdings ist eine große Koalition noch nicht in trockenen Tüchern. Die SPD-Mitglieder müssen in einer Abstimmung dem Vertrag zustimmen.

Die gesunkene Produktion in Deutschland bewegte die Finanzmärkte kaum. Im Dezember ist die Fertigung im verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 0,6 Prozent gesunken. Analysten hatten allerdings mit einem etwas stärkeren Rückgang um 0,7 Prozent gerechnet.

In südeuropäischen Ländern gerieten die Renditen unter Druck. Besonders deutlich fielen sie in Portugal, Italien, Griechenland und Spanien. Der Koalitionsvertrag in Deutschland hat eine proeuropäische Ausrichtung./jsl/bgf/das

