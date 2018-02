Wien - Der südafrikanische Finanzkonzern Investec leitet einen Generationenwechsel an der Unternehmensspitze ein, so die Experten von "FONDS professionell".Der langjährige Vorstandschef der Gruppe, Stephen Koseff, sowie der Geschäftsführer Bernard Kantor würden sich zurückziehen. Dafür rücke der Gründer und Vorstandschef von Investec Asset Management, Hendrik du Toit an die Spitze der Investec-Gruppe. Dies habe das Institut mitgeteilt.

Den vollständigen Artikel lesen ...