Vor einem Jahr ging Snap, das Unternehmen hinter der Foto-App Snapchat, an die Börse. Jetzt haben die Zahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und die Aktie sprang über 20% an. Was dahinter steckt und ob Snap möglicherweise eine neue Facebook-Story wird, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit US-Tech-Experte Christoph Schmidt die Aussichten für die Snap-Aktie und wie Sie sich jetzt diesbezüglich aufstellen sollten.