BERLIN (dpa-AFX) - Der Vertrag über die neue große Koalition trägt nach Ansicht von SPD-Chef Martin Schulz "in einem großen Maße sozialdemokratische Handschrift". Auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte Schulz am Mittwoch: "Dieser Vertrag ist stark von uns beeinflusst worden." Union und SPD hatten sich am Morgen nach 13-tägigen Verhandlungen auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Die SPD-Mitglieder müssen allerdings noch zustimmen./mfi/ted/DP/jha

