Eine Analyse von Henrik Becker

Anscheinend hat Gold die Kraft verlassen! Seit gut zwei Wochen bewegt sich das Edelmetall mit relativ hoher Dynamik seitwärts. Damit erfüllt Gold meine Prognose, wenngleich die von mir beschriebene Korrektur noch nicht eingetreten ist. Doch sprechen immer mehr Indikatoren dafür, daß sich Gold nicht mehr auf dem relativ hohen Niveau halten kann. Die langfristigen Avancen stellen sich ohnehin nicht rosig dar. Ausblick: Gold hat durch den Lauf bis zur 0.62-Linie (1.350 $) Welle (c) der größeren (C) abgeschlossen. Damit steht der Ausbildung von Welle (D) des seit über einem Jahr laufenden Triangels (A-B-C-D-E) so gut wie nichts mehr im Wege. Die Ausbildung von Welle (c) als Diagonalimpuls ...

