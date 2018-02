NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Nach dem Höhenflug vom Montagabend mit einem kräftigen Rückgang der Renditen, hatte sich die Lage am US-Anleihemarkt bereits am Vortag entspannt. Mittlerweile sprechen Marktbeobachter von einem eher impulsarmen Handel mit amerikanischen Staatspapieren.

Im weiteren Handelsverlauf stehen nur Daten zur Entwicklung der Konsumentenkredite in den USA auf dem Programm. Allerdings zählen die Kennzahlen nicht zur ersten Reihe der US-Konjunkturdaten und dürften die Kurse am US-Rentenmarkt kaum bewegen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,09 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 3/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,52 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere kletterten um 6/32 Punkte auf 95 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 11/32 Punkte auf 94 6/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,05 Prozent./jkr/jsl/jha/

AXC0213 2018-02-07/15:11