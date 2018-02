Wien - René Trost ist am 1. Februar neu in die Geschäftsführung des HTB Hanseatischen Fondshauses eingetreten, wo er die Bereiche Portfoliomanagement sowie An- und Verkauf von Real Assets verantworten wird, so die Experten von "FONDS professionell".Die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft für alternative Investmentfonds würden somit neben Trost zudem Marco Ambrosius, Christian Averbeck sowie Georg Heumann bilden.

