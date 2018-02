Düsseldorf (ots) - Als "reines Weiter so" und "viel zu ambitionslos" hat die FDP die Arbeits- und Sozialpolitik im Koalitionsvertrag von Union und SPD bezeichnet. "Das Rentenkonzept der möglichen neuen Groko ist ein schlimmer Anschlag auf die Generationengerechtigkeit, nicht zielgenau auf die wirklichen Probleme ausgerichtet und mit 130 bis 160 Milliarden Euro Mehrausgaben eine verantwortungslose Belastung", sagte der FDP-Arbeits- und Rentenexperte Johannes Vogel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). In der Sozialpolitik sei dieser Koalitionsvertrag nicht nur eine vertane Chance sondern ein "echter Rückschritt".



