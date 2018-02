Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Nervosität an der Wall Street dürfte auch am Mittwoch anhalten und die Volatilität weiter hoch bleiben. So verliert der Future auf den S&P-500 aktuell 0,3 Prozent und deutet somit erneut auf Abgaben am Kassamarkt hin. Damit scheint sich die kräftige Erholung des Vortages nicht fortzusetzen.

Allerdings ist das kein Indiz für den weiteren Handelsverlauf. Denn am Vortag startete der Dow-Jones-Index mit einem Minus von 547 Punkten und schloss schließlich mit einem Plus von 567 Punkten - die Nervosität ist also weiterhin hoch.

Analysten bleiben daher trotz der positiven Vortagestendenz weiter skeptisch. "Zu denken, dass die Märkte nach der Erholung am Vortag wieder im 'Bullenmarkt-Modus' sind und Investoren Rückgänge wieder zum Einstieg nutzen werden, ist naiv", sagt Analyst James Hughes von AxiTrader. Da zudem die Agenda der Konjunkturdaten mit Ausnahme der wöchentlichen US-Lagerdaten leer ist, dürfte sich der volatile Handel fortsetzen.

Die Investoren sind allerdings auch weiter auf der Suche nach Sicherheit. Für die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen geht es 2 Basispunkte auf 2,78 Prozent nach unten. Im Hoch war die Rendite zuletzt bis auf 2,90 Prozent gestiegen, ehe sie zwischenzeitlich wieder auf 2,65 Prozent zurückfiel. Der Anstieg der Renditen war mit ein maßgeblicher Auslöser für die jüngsten starken Verluste bei den Aktien.

Mit Interesse werden die Marktakteure auch auf die Aussagen diverser Fed-Mitglieder achten. Am Vortag hatte US-Notenbankpräsident James Bullard von der Fed-Filiale in St. Louis für ein wenig Entspannung gesorgt. Er sah in dem jüngst starken Arbeitsmarktbericht noch keine Anzeichen für ein Anziehen der Inflation. Genau diese Furcht hatte die jüngsten Marktturbulenzen ausgelöst, denn Anleger spekulierten auf steigende Zinsen.

Disney und Snap im Unternehmenssektor im Fokus

Für die Disney-Aktie geht es vorbörslich auf nasdaq.com um 1,6 Prozent nach oben. Der Unterhaltungskonzern ist in seinem ersten Geschäftsquartal wieder gewachsen und verdiente deutlich mehr als vor einem Jahr. Die Erlöse legten um 3,8 Prozent auf 15,35 Milliarden US-Dollar zu, der Nettogewinn kletterte auf 4,42 von 2,48 Milliarden Dollar. Bereinigt je Aktie verdiente Disney mit 1,89 Dollar 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten 1,61 Dollar geschätzt bei Umsätzen von 15,45 Milliarden.

Snap hat nach der Durststrecke wieder ein stärkeres Wachstum gezeigt, was den Kurs um knapp 22 Prozent nach oben schießen lässt. Das Social-Media-Unternehmen verdoppelte den Verlust im vierten Quartal zwar, jedoch kletterte der Umsatz um 72 Prozent auf 285,7 Millionen US-Dollar und übertraf die Analystenschätzungen. Snapchat gewann 8,9 Millionen tägliche Nutzer im vierten Quartal hinzu.

Gilead Sciences fallen dagegen um 1,7 Prozent. Der Pharmahersteller übertraf zwar mit seinen Quartalszahlen die Konsensschätzungen, verfehlte sie aber beim Ausblick. Gilead verzeichnete im vierten Quartal einen Verlust von 3,87 Milliarden Dollar, stark geprägt von einer 5,5 Milliarden Dollar schweren Belastung durch die jüngst verabschiedete US-Steuerreform.

Ölpreise geben leicht nach - Goldpreis wenig verändert

Die Ölpreise können zwischenzeitliche Gewinne nicht behaupten und geben leicht nach. Im Fokus steht hier vor allem die Bekanntgabe der wöchentlichen US-Lagerdaten. Zwischenzeitlich gestützt hatten die neuesten Lagerdaten des American Petroleum Institute (API). Demnach sind die Vorräte an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 1,1 Millionen Barrel zurückgegangen. Auch die Benzinvorräte schrumpften demnach. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,2 Prozent auf 63,25 Dollar. Für Brent geht es um 0,1 Prozent auf 66,78 Dollar nach unten.

Der Dollar erholt sich weiter. Im Gegenzug fällt der Euro wieder deutlicher unter die Marke von 1,24 Dollar zurück und notiert bei 1,2344 Dollar. Am vergangenen Freitag hatte die Devisen noch spürbar über der Marke von 1,25 Dollar gelegen. Unsicherheiten darüber, ob sich der US-Kongress vor Ablauf der Frist am Freitag auf einen neuen Haushaltsplan einigen kann, dürften den Dollar belasten, erwartet die ING. Am Dienstag sei eine weitere Übergangsregelung verabschiedet worden, die die Staatsfinanzierung bis zum 23. März sicherstelle.

Vom Ausverkauf am Aktienmarkt habe sich der Devisenmarkt bisher nur wenig anstecken lassen, hält Währungsstratege Viraj Patel fest. Es sei insofern nur eine Frage der Zeit, bis der Markt zum schwachen Dollar-Trend zurückkehre.

Der Goldpreis zeigt sich dagegen kaum verändert bei 1.324 Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,10 -0,8 2,11 89,5 5 Jahre 2,52 -2,2 2,54 59,5 7 Jahre 2,69 -2,2 2,71 44,4 10 Jahre 2,78 -1,9 2,80 33,9 30 Jahre 3,05 -1,6 3,07 -1,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 17:37 % YTD EUR/USD 1,2344 -0,29% 1,2396 1,2369 +2,7% EUR/JPY 134,79 -0,72% 135,33 134,98 -0,4% EUR/CHF 1,1611 +0,21% 1,1583 1,1620 -0,9% EUR/GBP 0,8869 -0,02% 0,8863 1,1270 -0,3% USD/JPY 109,19 -0,45% 109,17 109,13 -3,1% GBP/USD 1,3919 -0,29% 1,3986 1,3940 +3,0% Bitcoin BTC/USD 8.465,31 +11,09% 7.377,34 6.985,20 -41,07 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,25 63,39 -0,2% -0,14 +4,7% Brent/ICE 66,78 66,86 -0,1% -0,08 +0,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,48 1.324,60 -0,0% -0,12 +1,7% Silber (Spot) 16,62 16,64 -0,1% -0,02 -1,9% Platin (Spot) 983,45 990,10 -0,7% -6,65 +5,8% Kupfer-Future 3,18 3,19 -0,4% -0,01 -3,8% ===

