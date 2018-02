Verrückte Krypto-Welt: Goldman Sachs warnt davor, Bitcoin und Co. könnten bei null Euro landen. Die Anleger stört das nicht - virtuelle Währungen legen kräftig zu.

Legt sich die Krypto-Depression? Am Mittwochnachmittag notieren alle großen virtuellen Währungen deutlich im Plus: Ethereum steigt um rund 26 Prozent, die für die Finanzwirtschaft entwickelte Währung Ripple um 17 Prozent. Platzhirsch Bitcoin legt laut Analysehaus Coinmarketcap knapp 24 Prozent zu auf 8.169 Dollar und lässt damit seinen Jahrestiefststand von 6.114 Dollar am Dienstagvormittag hinter sich.

Der seit dem Monatsbeginn anhaltende Abwärtstrend ist damit durchbrochen, die Kurse steigen den zweiten Tag in Folge. Auf den ersten Blick verwundert diese Entwicklung. So hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs am Mittwochmorgen noch eine für Krypto-Anleger bedrohliche Warnung veröffentlicht: Ein Großteil der derzeit rund 1.500 Kryptowährungen wird demnach nicht lange existieren. Vielmehr dürfte nur eine kleine Zahl wettbewerbsfähiger Arten überleben, schreibt Steve Strongin, Chef für Investment Research bei Goldman Sachs, in einer aktuellen Studie.

Die starken Kursschwankungen von Bitcoin und Co. sprechen laut Strongin für eine Preisblase, also ein nicht nachhaltiges Kursniveau. "Die hohe Korrelation zwischen den verschiedenen Kryptowährungen besorgt mich", schreibt er mit Blick auf häufig synchron auftretende Kursschwankungen. Weil digitale Währungen keinen Eigenwert wie beispielsweise Edelmetalle besäßen, dürften die meisten von ihnen bis auf einen Kurs von null fallen.

Die Anleger scheint diese düstere Prognose nicht zu stören. Dass bei rund 1.500 Kryptowährungen eine Marktbereinigung wahrscheinlich ist, haben viele von ihnen offenbar eingepreist. Für problematischer halten Beobachter die Regulierungsbestrebungen in vielen Industrie- und Schwellenländern. Vor allem das frühere Boom-Land China geht scharf gegen Börsen und Produzenten vor. In Südkorea war sogar ein Bitcoin-Verbot im Gespräch. Dieses wurde abgesagt, Seoul geht nun den japanischen Weg einer stärkere Regulierung der bestehenden Infrastruktur. Das lässt Krypto-Fans ...

