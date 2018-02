ROUNDUP: Höhere Investitionen und schwacher Dollar bremsen Osram

MÜNCHEN - Anlaufkosten für das neue LED-Werk in Kulim sowie der starke Euro haben den Lichtkonzerns Osram zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres belastet. Die Gewinne gingen daher zurück - wenn auch nicht so deutlich wie von Analysten prognostiziert. Das beruhigte die Anleger am Mittwoch: Vorbörslich stieg der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um 3 Prozent.

ROUNDUP: Hannover Rück und Talanx verkraften Hurrikan-Jahr besser als gedacht

HANNOVER - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück und sein Mutterkonzern Talanx haben das Katastrophenjahr 2017 besser verkraftet als gedacht. Mit einem Gewinn von 950 Millionen Euro übertraf die Hannover Rück das zuletzt gesteckte Ziel. Vorstandschef Ulrich Wallin hatte die Gewinnprognose nach den verheerenden Wirbelstürmen "Harvey", "Irma" und "Maria" auf 800 Millionen Euro gekappt. Ursprünglich hatte der Konzern einen weiteren Milliardengewinn angepeilt. Die Aktionäre sollen wie im Vorjahr eine Dividende von 5,00 Euro erhalten.

ROUNDUP: Finnen bei Uniper unter 50 Prozent - nur wenige Aktien angeboten

DÜSSELDORF - Der finnische Energieversorger Fortum wird wohl neuer Großaktionär des Düsseldorfer Kraftwerksbetreibers Uniper - auch wenn sein Übernahmeangebot nur wenige Aktionäre angenommen haben. Genau 47,12 Prozent der Uniper-Anteile haben die Finnen bis zum Ende der zweiten Annahmefrist eingesammelt und damit eine Mehrheit der Papiere verfehlt. Darunter sind 46,65 Prozent, die ihnen der bisherige Großaktionär Eon für knapp 3,8 Milliarden Euro verkauft. Das gab Fortum am Mittwoch bekannt. Das Geschäft muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden.

US-Steuerreform lastet auf Quartalsergebnis von GlaxoSmithKline

LONDON - Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline hat im Zusammenhang mit der US-Steuerreform im vierten Quartal rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 546 Millionen Britische Pfund (rund 615 Mio Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Die Belastungen aus der US-Steuerreform bezifferte Glaxo dabei mit knapp 1,1 Milliarden Pfund. Im Vorjahresquartal hatte Glaxo noch einen Gewinn von 257 Millionen Pfund erzielt.

ROUNDUP: Sanofi mit schwachem Quartal - Zukäufe sollen Gewinnwachstum bringen

PARIS - Der französische Pharmakonzern Sanofi will mit seinen jüngsten milliardenschweren Zukäufen wieder zu Gewinnwachstum zurückkehren. Im vierten Quartal hat der starke Euro und das schwache Diabetes-Geschäft sowie der Rückruf eines Dengue-Impfstoffes deutlich belastet. Sanofi verdiente weniger als erwartet. Die Aktie verlor im Vormittagshandel zuletzt zwei Prozent und war damit das Schlusslicht im Eurostoxx-50. Vom Ausblick für das neue Geschäftsjahr zeigten sich Analysten auch wenig begeistert.

Bis zu 6 Prozent mehr Geld für Bodenpersonal der Lufthansa

FRANKFURT - In einem langfristigen Tarifvertrag haben Lufthansa und Verdi steigende Gehälter für die rund 30 000 Beschäftigten der Bodendienste vereinbart. Sie sollen in einer ersten Stufe rückwirkend ab dem 1. Februar 3 Prozent mehr Geld bekommen. Eine zweite Stufe zum 1. Mai 2019 beträgt ebenfalls 3 Prozent, ist aber an den wirtschaftlichen Erfolg der jeweiligen Lufthansa-Teilgesellschaften gekoppelt, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten. Die Laufzeit beträgt 33 Monate bis Ende September 2020.

Hochtief-Tochter Cimic dank guter Auftragslage mit Gewinnsprung

SYDNEY - Gut gefüllte Auftragsbücher haben der australischen Hochtief- -Tochter Cimic einen kräftigen Gewinnschub beschert. Und für das laufende Jahr rechnet Cimic mit noch mehr. Der Überschuss sei 2017 um gut ein Fünftel auf 702 Millionen Australische Dollar (447 Mio Euro) gestiegen, wie der australische Baukonzern am Mittwoch in Sydney mitteilte. Das war mehr als das Unternehmen und Analysten erwartet hatten. Der Umsatz kletterte um knapp ein Viertel auf 13,4 Milliarden Dollar.

IPO: Softbank treibt Börsengang des japanischen Telekomgeschäfts voran

TOKIO - Der japanische Milliardär Masayoshi Son treibt die Neuausrichtung seines beim Unternehmen Softbank gebündelten Imperiums voran. Der 60-Jährige hält unter anderem die Mehrheit an Sprint, einem US-amerikanischen Mobilfunkanbieter und Wettbewerber von T-Mobile US. Zuletzt hatte er sich beim Fahrdienstvermittler Uber beteiligt. Jetzt macht er mit dem Börsengang des japanischen Telefongeschäfts von Softbank Ernst.

ROUNDUP: Musk lässt Superrakete 'Falcon Heavy' erfolgreich fliegen

CAPE CANAVERAL - Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Technologie-Mogul Elon Musk hat am Dienstag erfolgreich seine neue Weltraumrakete "Falcon Heavy" getestet. Mit Elon Musks privatem Tesla-Elektro-Cabriolet als Testladung an Bord hob die derzeit größte Weltraumrakete vom US-Space-Center in Cape Canaveral (Florida) ab.

Weitere Meldungen -Rio Tinto verdient mehr und zahlt Rekorddividende -Windanlagenbauer Vestas mit weniger Gewinn - Auftragslage robust -Nord Stream droht der EU mit Schadenersatzforderungen -ARD: Telemediengesetz muss auch für Netzbetreiber gelten -ROUNDUP: Vattenfall dank Windenergie zurück in schwarzen Zahlen -BGH stärkt Verbraucherrechte bei Streit um hohe Energierechnungen -ROUNDUP: Steuerreform treibt Disney-Gewinn - 'Star Wars'-Nachschub angekündigt -Regierung der Malediven: Ausnahmezustand betrifft Tourismus nicht -Arbeitnehmer legen Alternativkonzept für ThyssenKrupp in Emden vor -Lauda macht Millionen-Einsatz bei Niki keine Sorgen -Kasino-Milliardär Wynn wirft endgültig das Handtuch -Lufthansa-Konzern bindet belgische Airline stärker in Eurowings ein -Syngenta schliesst Kauf von Nidera Seeds ab -Daimler steht in China wegen Dalai-Lama-Zitat unter Druck -ROUNDUP: Snapchat-Firma überrascht mit deutlichen Zuwächsen

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba/das

AXC0216 2018-02-07/15:20