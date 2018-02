Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Sven Giegold, deutscher Abgeordneter der Grünen im Europaparlament, hat sich für eine spanische Vizepräsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. "Grundsätzlich ist ein spanischer Kandidat zu begrüßen, aber die Regierung sollte eine Frau vorschlagen", heißt es in einer Erklärung Giegolds. Zuvor hatte Spanien seinen derzeitigen Finanzminister Luis de Guindos als Nachfolger für den am 31. Mai aus dem Amt scheidenden Portugiesen Vitor Constancio vorgeschlagen. Ein weitere Kandidat ist der Gouverneur der irischen Zentralbank, Philip Lane.

"Es ist völlig unzeitgemäß, dass noch nie eine Frau Präsidentin oder Vizepräsidentin der EZB war", befindet Giegold in seiner Erklärung. Der Vizeposten sollte deshalb an eine Frau gehen. Giegold rief die Europaparlamentarier auf, ihre Zustimmung verweigern, wenn es nur männliche Kandidaten gibt. "Ich fordere eine gleiche Anzahl von weiblichen und männlichen Kandidaturen. Es gibt viele qualifizierte Frauen für diesen Job", so Giegold.

An de Guindos bemängelt Giegold zudem, dass dieser direkt von der Regierungsbank zur EZB wechseln würde. Wer als Finanzminister eines Landes an die EZB-Spitze wechsele, könne das neue Amt nicht unabhängig ausführen. "De Guindos ist eine Gefahr für die Unabhängigkeit der EZB", urteilte der EP-Abgeordnete.

Neben einer informellen Anhörung aller Nominierten wird das Europäische Parlament den vorgeschlagenen Kandidaten offiziell am 27. Februar anhören und am 13. März über ihn abstimmen. Der Europäische Rat kann den EZB-Vizepräsidenten jedoch unabhängig vom Ausgang der Abstimmung im EU-Parlament festlegen.

Die Forderung Giegolds ist nicht neu. Vor einigen Jahren hatte das Europaparlament die Ernennung des Luxemburgers Yves Mersch zum EZB-Direktor verzögert, weil es sich eine weibliche Kandidatin gewünscht hatte.

