DGAP-News: Dürkopp Adler Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Dürkopp Adler Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.03.2018 in Bielefeld mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-02-07 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Dürkopp Adler Aktiengesellschaft Bielefeld Wertpapier-Kenn-Nummer: 629 900 ISIN: DE 000 629 900 1 Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 20. März 2018, um 10.30 Uhr im Informationszentrum der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft, Potsdamer Straße 190, 33719 Bielefeld, stattfindenden *außerordentlichen Hauptversammlung* der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft ein. *Tagesordnung* Einziger Tagesordnungspunkt *Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft auf die DAP Industrial AG mit Sitz in Bielefeld (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Abs. 5 UmwG in Verbindung mit §§ 327a ff. AktG (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out)* Gemäß § 62 Abs. 5 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 UmwG kann im Zusammenhang mit der Verschmelzung einer Aktiengesellschaft zur Aufnahme auf eine andere Aktiengesellschaft (§§ 2 Nr. 1, 60 ff. UmwG) ein Verfahren zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre nach den §§ 327a bis 327f AktG (sog. verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out) durchgeführt werden, wenn der übernehmenden Aktiengesellschaft (Hauptaktionär) mindestens 90% des Grundkapitals der übertragenden Aktiengesellschaft gehören und die Hauptversammlung der übertragenden Aktiengesellschaft innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Verschmelzungsvertrages die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär gegen eine angemessene Barabfindung beschließt. Das Grundkapital der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft mit Sitz in Bielefeld, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7042 (nachfolgend '*DA AG*'), beträgt EUR 20.962.967,13 und ist eingeteilt in 8.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Stammaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 2,56 (nachfolgend '*DA-Aktien*'). Die DAP Industrial AG mit Sitz in Bielefeld, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 42773 (nachfolgend auch als '*Hauptaktionärin*' bezeichnet), hält unmittelbar 7.708.472 DA-Aktien. Damit gehören der Hauptaktionärin DA-Aktien im Umfang von 94,01% des Grundkapitals und der Stimmrechte der DA AG. Die DAP Industrial AG ist damit Hauptaktionärin im Sinne von § 62 Abs. 5 Satz 1 UmwG. Die DAP Industrial AG beabsichtigt, von der Möglichkeit des verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Out Gebrauch zu machen. Zu diesem Zweck hat sie (seinerzeit noch firmierend als ShangGong (Europe) Holding Corp. GmbH) mit Schreiben vom 22. September 2017, das der DA AG am gleichen Tag zugegangen ist, dem Vorstand der DA AG die Absicht einer Verschmelzung der DA AG als übertragende Gesellschaft auf die DAP Industrial AG als übernehmende Gesellschaft mitgeteilt und das Verlangen im Sinne von § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG i. V. m. § 62 Abs. 1 und Abs. 5 UmwG an den Vorstand der DA AG gerichtet, die Hauptversammlung der DA AG über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die DAP Industrial AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären nach §§ 327a ff. AktG i. V. m. § 62 Abs. 1 und Abs. 5 UmwG beschließen zu lassen. Die DA AG hat den Erhalt dieses Schreibens mit Ad-hoc-Mitteilung vom 22. September 2017 bekannt gemacht. Mit Gesellschafterbeschluss vom 11. Oktober 2017 wurde die DAP Industrial AG, seinerzeit noch firmierend als ShangGong (Europe) Holding Corp. GmbH, in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft unter der Firma 'ShangGong (Europe) Holding Corp. Aktiengesellschaft' umgewandelt. Der Formwechsel wurde am 14. November 2017 in das Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 42773 eingetragen und ist damit wirksam geworden. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24. November 2017 wurde die Firma in DAP Industrial AG geändert; diese Satzungsänderung wurde am 20. Dezember 2017 in das Handelsregister der DAP Industrial AG eingetragen. Auf der Grundlage einer von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, als neutralem Gutachter durchgeführten Unternehmensbewertung der DA AG hat die DAP Industrial AG eine angemessene Barabfindung der Minderheitsaktionäre in Höhe von EUR 35,81 je DA-Aktie festgelegt. Nach Festlegung der Höhe der angemessenen Barabfindung hat die DAP Industrial AG ihr Verlangen vom 22. September 2017 mit Schreiben vom 2. Februar 2018 unter Angabe der von ihr festgelegten Höhe der Barabfindung konkretisiert. Dieses konkretisierte Übertragungsverlangen ist der DA AG am selben Tage zugegangen. Die DA AG hat den Erhalt dieses Schreibens mit Ad-hoc-Mitteilung vom selben Tage bekannt gemacht. Am 2. Februar 2018 hat die DA AG ferner eine Gewährleistungserklärung der Commerzbank AG, Filiale Bielefeld, Detmolder Str. 237, 33605 Bielefeld, Deutschland (nachfolgend '*Commerzbank* ') im Sinne des § 327b Abs. 3 AktG i. V. m. § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG erhalten. Die Commerzbank hat damit die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung der DAP Industrial AG übernommen, den Minderheitsaktionären der DA AG nach Wirksamwerden des Übertragungsbeschlusses (§ 62 Abs. 5 Satz 7 UmwG) unverzüglich die festgelegte Barabfindung für die übergegangenen Aktien zuzüglich etwaiger gesetzlicher Zinsen nach § 327b Abs. 2 AktG i. V. m. § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG zu zahlen. Die DAP Industrial AG hat der Hauptversammlung der DA AG einen schriftlichen Bericht erstattet, in dem die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre dargelegt und die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet werden. Der vom Landgericht Dortmund mit Beschluss vom 20. November 2017 gemäß § 327c Abs. 2 Satz 2, 3 AktG i. V. m. § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG ausgewählte und bestellte sachverständige Prüfer ADKL Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Düsseldorf, hat die Angemessenheit der Barabfindung bestätigt. Am 6. Februar 2018 haben die DA AG und die DAP Industrial AG zur Niederschrift des Notars Dr. Oliver Knodel mit Amtssitz in Bielefeld einen Verschmelzungsvertrag geschlossen, mit dem die DA AG ihr Vermögen als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung nach §§ 2 Nr. 1, 60 ff. UmwG auf die DAP Industrial AG überträgt. Der Verschmelzungsvertrag enthält die Angabe nach § 62 Abs. 5 Satz 2 UmwG, dass im Zusammenhang mit der Verschmelzung ein Ausschluss der Minderheitsaktionäre der DA AG erfolgen soll. Er steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Beschluss der Hauptversammlung der DA AG über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die DAP Industrial AG in das Handelsregister der DA AG mit dem Vermerk nach § 62 Abs. 5 Satz 7 UmwG eingetragen wird, dass der Übertragungsbeschluss erst gleichzeitig mit der Eintragung der Verschmelzung im Register der DAP Industrial AG wirksam wird. Vorstand und Aufsichtsrat der DA AG schlagen vor, gemäß dem Verlangen der DAP Industrial AG folgenden Beschluss zu fassen: Die auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) der übrigen Aktionäre der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft (Minderheitsaktionäre) werden gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 62 Abs. 5 Umwandlungsgesetz gegen Gewährung einer von der DAP Industrial AG mit Sitz in Bielefeld (Hauptaktionärin) zu zahlenden angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 35,81 für je eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft auf die DAP Industrial AG übertragen. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte* Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 20.962.967,13 und ist eingeteilt in 8.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Stammaktien). Jede Aktie gewährt eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 8.200.000 Stimmen beträgt. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts* *Teilnahme durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen, indem sie der Gesellschaft einen in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder in englischer Sprache erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut übermittelt haben. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 27. Februar 2018 (0.00 Uhr), (Nachweisstichtag), zu beziehen und muss der

