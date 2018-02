Berlin (ots) - Berlin - Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz soll nicht nur Bundesfinanzminister, sondern auch Vizekanzler werden. Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel" ( Donnerstagausgabe) unter Berufung auf SPD-Kreise. Fraktionschefin Andrea Nahles soll den Kreisen zufolge auch den Parteivorsitz übernehmen. Der derzeitige SPD-Chef Martin Schulz soll demnach neuer Außenminister werden, obwohl er den Eintritt in ein Kabinett Merkel nach der Bundestagswahl kategorisch ausgeschlossen hatte.



Online: https://www.n-tv.de/politik/12-48-Olaf-Scholz-wird-womoegl ich-Vizekanzler--article20272405.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de