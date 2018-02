BERLIN (AFP)--Wegen der bis in den Vormittag andauernden Koalitionsgespräche von Union und SPD ist ein für diesen Mittwoch in Berlin geplantes Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni auf nächste Woche verschoben worden. Merkel und Gentiloni hätten sich darauf verständigt, die Begegnung am Donnerstag, 15. Februar, nachzuholen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Ursprünglich hatte Merkel ihren italienischen Kollegen am Mittwoch zum Mittagessen im Kanzleramt empfangen wollen. Bei dem Treffen wollten sie über die deutsch-italienischen Beziehungen, europapolitische und internationale Themen sprechen. In Italien stehen in einem Monat Parlamentswahlen an. In den Umfragen ist Gentilonis Demokratische Partei derzeit nur drittstärkste Kraft.

