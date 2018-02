Auf den Flash-Crash am Montag folgte gestern eine wilde Berg- und Talfahrt beim Dow Jones. Am Ende des Tages erzielte der amerikanische Leitindex dann den größten Punktezugewinn seit zwei Jahren. Heute dürfte es nun aber wieder ein Stück abwärts gehen für den Dow Jones. Erfahren Sie hier mehr von Marco Uome Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.