Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100005121 heruntergeladen

werden -



Der Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG wählt mit Elias

Frühauf, Rolf Fischer und Kaspar Trachsel drei erprobte

Führungspersonen in seine Geschäftsleitung. Die drei

Versicherungsspezialisten werden zusammen mit der bestehenden

Geschäftsleitung die für Sanitas zentralen Themen Innovation und

Kundenzufriedenheit rasch und marktgerecht weiterentwickeln.



Der Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG hat kürzlich die

Strategie «Sanitas 2022» verabschiedet. Kernelemente dieser Strategie

sind die Themen Innovation und Kundenzufriedenheit. Sanitas ist

überzeugt, dass Innovation deshalb mit einem eigenen Geschäftsbereich

in der Geschäftsleitung vertreten sein muss. Gleichzeitig ist IT

essentiell für die Umsetzung der Innovation und soll ebenfalls in der

Geschäftsleitung verankert sein.



Sanitas hat sich deshalb entschieden, den heutigen

Geschäftsbereich Business Development in die Transformationseinheit

Innovation & Business Development sowie in die Infrastruktureinheit

IT aufzuteilen. Nach einem umfangreichen Auswahlprozess freut sich

Sanitas, drei neue Geschäftsleitungsmitglieder vorzustellen:



- Elias Frühauf (35 Jahre) leitet bei Sanitas interimistisch den

Geschäftsbereich Vertrieb & Marketing. Davor war er Bereichsleiter

Omni-Channel und Customer Experience bei Sanitas. Elias Frühauf wird

den neuen Geschäftsbereich Innovation & Business Development am 1.

September 2018 übernehmen.



- Rolf Fischer (50 Jahre) ist ein umsetzungsstarker und

kommunikativer IT-Spezialist mit langjähriger

Erfahrung in der Versicherungs- und Bankenbranche. Rolf Fischer wird

den neuen Geschäftsbereich IT spätestens am 1. August 2018

übernehmen.



- Kaspar Trachsel (44 Jahre) ist ein Financial-Services-Profi mit

langjähriger Führungserfahrung im Marketing und Vertrieb. Als

Geschäftsleitungsmitglied der Atupri Gesundheitsversicherung ist er

mit der Krankenversicherungsbranche bestens vertraut. Kaspar Trachsel

wird den bisherigen Geschäftsbereich Vertrieb & Marketing am 1.

September 2018 übernehmen.



Wir sind überzeugt, dass die neue Geschäftsleitungsstruktur die

Strategieumsetzung bestmöglich unterstützt. Dazu Interims-CEO Otto

Bitterli: «Nach den erst kürzlich kommunizierten personellen

Änderungen freuen wir uns sehr auf die drei neuen

Geschäftsleitungsmitglieder. Wir sind nun sowohl fachlich wie auch

persönlich ausgezeichnet aufgestellt. Ich bin überzeugt, dass wir

zusammen mit der Geschäftsleitung und ihren Teams die Themen

Innovation und Kundenzufriedenheit rasch weiterentwickeln und

konkretisieren werden.»



Originaltext: Sanitas Krankenversicherung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005121

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005121.rss2



Kontakt:

Sanitas Krankenversicherung, Christian Kuhn, Mediensprecher,

Tel. 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.com,

Fotos der drei neuen Geschäftsleitungsmitglieder:

www.sanitas.com/medieninformationen