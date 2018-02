Frankfurt - Der kräftige Preisanstieg vieler Rohstoffe in der zweiten Jahreshälfte 2017 hat sich in den ersten Wochen des neuen Jahres fortgesetzt, zuletzt gab es aber einen kleinen Dämpfer, so die Deutsche Börse AG.Den Rücksetzer beim Ölpreis würden Analysten mit der in den vergangenen Tagen miserablen Stimmung an den Aktienmärkten erklären. Der Brent-Preis sei bis vor zwei Wochen auf in der Spitze 71,20 US-Dollar je Barrel gestiegen, aktuell seien es 67 US-Dollar. Der Preis sei allerdings immer noch hoch, so hoch wie zuletzt im Mai 2015. Gegenüber dem Tief vom Januar 2016 bei 29 US-Dollar habe sich die Notierung mehr als verdoppelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...