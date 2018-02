Berlin (ots) -



Pressekonferenz am 13.02.2018, Haus der Bundespressekonferenz Vorstellung Studienergebnisse: "Trügerische Erinnerungen - Wie sich Deutschland an die Zeit des Nationalsozialismus erinnert"



Anlässlich des Jahrestages der Luftangriffe auf Dresden zeigt die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ), wie es um die Erinnerungskultur in Deutschland aktuell bestellt ist. Welche Formen des Gedenkens halten Deutsche für angemessen? Welche Emotionen empfinden sie mit Blick auf die jüngere deutsche Geschichte?



Eine von der Stiftung EVZ geförderte repräsentative Umfrage erfasste die Wichtigkeit, die Deutsche der Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus beimessen. Die Studie "MEMO Deutschland - Multidimensionaler Erinnerungsmonitor" wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld unter Federführung von Professor Dr. Andreas Zick durchgeführt.



Zur Vorstellung der Studienergebnisse laden wir Sie herzlich ein zu einer Pressekonferenz:



Dienstag, 13. Februar 2018 um 11:00 Uhr Haus der Bundespressekonferenz, Veranstaltungsraum 2 Schiffbauerdamm 40 - 10117 Berlin



Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen Ihnen Professor Dr. Andreas Zick und Dr. Jonas Rees, beide Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, sowie Dr. Andreas Eberhardt, Vorstandsvorsitzender der Stiftung EVZ, für Fragen und Einzelinterviews gerne zur Verfügung.



Über die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ):



Die Stiftung EVZ wurde im Jahr 2000 gegründet, um Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter während der Zeit des Nationalsozialismus zu entschädigen. Seit dem Abschluss der Auszahlungen leistet die Stiftung EVZ humanitäre Hilfe für Überlebende, fördert die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und stärkt zivilgesellschaftliches Engagement in Ost- und Mitteleuropa.



