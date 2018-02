Die Aktienmärkte erholen sich von dem jüngsten Kurseinbruch Bitcoin steigt wieder über die 8.000 $-Marke DoE-Bericht und RBNZ-Treffen stehen im Fokus der Anleger

Zusammenfassung:Nach dem heftigen Abverkauf an den weltweiten Aktienmärkten der vergangenen Tage bekommen die Aktien endlich wieder etwas Luft. Die positive Stimmungslage ist an den europäischen Aktienmärkten zu spüren. Der japanische Yen ist die stärkste Währung im G10-Korb, während der AUD der größte Verlierer ist. Gold wird flach gehandelt, während der Ölpreis vor dem wöchentlichen DoE-Bericht leicht zurückgeht. Am Abend wir die Reserve Bank of New Zealand noch über die Zinsen entscheiden. Mehr als die Hälfte der S&P 500-Unternehmen hat bereits ihre neuen Finanzberichte für das vierte Quartal 2017 veröffentlicht. In Bezug auf den Umsatz schnitt der Grundstoff-Sektor im Branchenvergleich am besten ab und übertraf die Erwartungen durchschnittlich ...

