München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Wissensquiz vom 12. bis 16. Februar 2018 um 18:00 Uhr im Ersten



In der Serie "Nicht von schlechten Eltern" waren sie ein echtes Traumpaar - bei "Wer weiß denn sowas?" treten Ulrich Pleitgen und Sabine Postel nun gegeneinander zum fröhlichen Raten an.



Die Schauspieler Oliver Wnuk und Axel Stein waren im Film "Männertag" zwei alte Freunde - am Mittwoch kämpfen auch sie gegeneinander um den Quizsieg.



Für den gemeinsamen Kinohit "Kokowääh" riet Regisseur und Schauspieler Til Schweiger seiner Kollegin Jasmin Gerat zur Kurzhaarfrisur. Ob er am Donnerstag auch Tipps für die richtigen Antworten auf knifflige Fragen aus zwölf Kategorien für sie hat?



Bei Musik und schrägen Tönen sind sich die DSDS-Juroren Mousse T. und Carolin Niemczyk nicht immer einig. Wer von beiden beim Raten richtig liegt, findet Moderator Kai Pflaume am Dienstag heraus.



Am Freitag wollen der Instagram-Star Caro Daur und Moderator Joko Winterscheidt, sowie das Mutter-Sohn-Ski-Team Felix Neureuther und Rosi Mittermaier an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum erspielen. Dazu müssen die richtigen Antworten auf skurrile Alltagsfragen wie diese gefunden werden:



Wird ein hartgekochtes, gepelltes Ei in der Mikrowelle erhitzt, ...? a) wird der Dotter wieder weich b) kann es beim Hineinbeißen explodieren c) ertönt beim Hineinpieksen ein langer Pfeifton Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 12. bis 16. Februar 2018 im Überblick: Montag, 12. Februar - die Schauspieler Ulrich Pleitgen und Sabine Postel Dienstag, 13. Februar - die DSDS-Juroren Mousse T. und Carolin Niemczyk Mittwoch, 14. Februar - die Schauspieler Oliver Wnuk und Axel Stein Donnerstag, 15. Februar - die Schauspieler Til Schweiger und Jasmin Gerat Freitag, 16. Februar - der Instagram-Star Caro Daur und Moderator Joko Winterscheidt, sowie das Mutter-Sohn-Ski-Team Felix Neureuther und Rosi Mittermaier



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.de