Kommentare und Einschätzungen zur Einigung von Union und SPD auf eine neue große Koalition:

CDU-Wirtschaftsrat beklagt "Mief der Umverteilung"

Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Vergabe der Ministerposten in der künftigen großen Koalition scharf kritisiert. "Für die CDU ist die Ressortverteilung ein miserables Verhandlungsergebnis", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Koalitionsvertrag atme "nicht den Geist der Zukunft, sondern den Mief der Umverteilung". Wenn das Außen- und Finanzressort sowie das Arbeits- und das Familienministerium in SPD-Hand seien, bedeute das "die Umschaltung auf Geldverteilen" in der Europa- und Finanzpolitik. "Deutschland rutscht tiefer in die Haftung für das Schuldenmachen in anderen Euro-Ländern", warnte Steiger. Die Wirtschaft werde mit den wachsenden Herausforderungen durch den verschärften Wettbewerb nach den Steuerreformen in den USA und Frankreich allein gelassen.

Versicherer-Lobby GDV sieht Licht und Schatten

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) unterstützt die Pläne der großen Koalition, am Drei-Säulen-Modell aus gesetzlicher Rente, betrieblicher sowie privater Altersvorsorge festzuhalten, ein Standardprodukt für Riester-Verträge zu erarbeiten und eine Rentenkommission weitere Vorschläge zur langfristigen Absicherung der Rentensysteme erarbeiten zu lassen. Angesichts der demographischen Entwicklung und Generationengerechtigkeit griffen viele der Pläne aber zu kurz, auch wenn sie Härten bei der Grund- und Erwerbsminderungsrente angingen, sagte GDV-Präsident Wolfgang Weiler. Sie würden problematisch, wenn sozialpolitische Vorhaben wie Mütter- oder Grundrente aus der Rentenkasse mitfinanziert würden und brächten die Generationengerechtigkeit in eine noch größere Schieflage. "Ich appelliere an die Parteien, einen realistischen Blick zu bewahren: Immer weniger Erwerbstätige können nicht immer weiter steigende Ausgaben in der sozialen Sicherung schultern."

Allianz pro Schiene sieht Rückenwind für Eisenbahn

Die Allianz pro Schiene wertet den Koalitionsvertrag als "nötigen politischen Rückenwind" für die Eisenbahn. Offenbar hätten die drei Kernforderungen der großen Branchenverbände die Koalitionäre überzeugt, erklärte Geschäftsführer Dirk Flege. Er nannte die Senkung der Schienenmaut, den Deutschlandtakt sowie eine energische Innovationsförderung. Flege lobte auch das Bündel weiterer Einzelmaßnahmen, die der Koalitionsvertrag auflistet: Ein Elektrifizierungsziel für das deutsche Schienennetz von 70 Prozent bis 2025, die Ertüchtigung des Netzes für 740-Meter lange Güterzüge, eine Digitalisierungsoffensive inklusive ETCS-Ausbau, ein Bahnhofs-Programm und ein deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung.

Arbeitgeberpräsident Kramer enttäuscht - vieles wirtschaftlich unvernünftig

BDA-Präsident Ingo Kramer hat kein gutes Haar am Resultat der Koalitionsverhandlungen gelassen. "Aus Sicht der deutschen Wirtschaft sind die Ergebnisse in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik weitgehend enttäuschend, vieles bleibt wirtschaftlich unvernünftig und bedeutet weniger Flexibilität für die Unternehmen, dafür aber ein Mehr an Belastung und Regulierung", kritisierte er. Die große Koalition müsse eigentlich die demographischen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte für die Volkswirtschaft bewältigen. "Dies wurde nicht erreicht", meinte er. Der Vertrag sei "geprägt von rückwärtsgewandter Umverteilung und unverantwortlicher Belastung der jungen Generation, ohne die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen für die Zukunft abzusichern". Im Vergleich zum Sondierungsergebnis bedeute der Koalitionsvertrag eine "dramatische Verschlechterung" aus Sicht der Wirtschaft.

Commerzbank: Schwarze Null nur bei günstigem Umfeld

Der Koalitionsvertrag sieht für diese Legislaturperiode massive Mehrausgaben und Mindereinnahmen vor, konstatiert Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. "Solange die Wirtschaft weiter brummt und die Zinsen niedrig bleiben, dürfte eine schwarz-rote Koalition trotz aller Mehrausgaben bis zum Ende dieser Legislaturperiode ein gesamtstaatliches Defizit vermeiden. Bei normalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dürfte das aber nicht mehr gelingen", sagte Krämer. Die SPD-Mitglieder dürften dem Abkommen zustimmen, das der Koalitionsvertrag stärker von der SPD geprägt sei, als man es mit Blick auf den deutlichen höheren Stimmenanteil der Union in der Bundestagswahl hätte erwarten können

Bauindustrie setzt auf Investitionswillen, kritisiert Ressortzuschnitt

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie sieht in der Einigung mehrere positive Signale für die Branche: die Verkehrsinvestitionen mindestens auf dem heutigen Niveau fortzuführen, die Pläne für ein Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz gerade bei "ausgewählten Projekten mit überragendem öffentlichen Interesse", die geplante Wohnraumoffensive, um die Engpässe in den Ballungszentren zu beseitigen. Als echten "Wermutstropfen" bezeichnete Verbandschef Dieter Babiel, dass die gewünschte Zusammenführung von Bau- und Verkehrsinfrastrukturpolitik in einem Ressort nicht erfolgt sei.

Bankenverband sieht gute Grundlage trotz Schwächen bei Steuerpolitik

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) sieht den Koalitionsvertrag trotz einiger Schwächen, etwa in der Steuerpolitik, als eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Regierungsarbeit. Bankenpräsident Hans-Walter Peters wertete es als bemerkenswert, "dass die Politik der Attraktivität des Finanzplatzes Deutschland wieder mehr Aufmerksamkeit schenken wird und die große Bedeutung erfolgreicher Banken für die Realwirtschaft ausdrücklich anerkennt". Wichtig sei die angekündigte Überprüfung der Bankenregulierung der vergangenen Jahre auf Widersprüche und unbeabsichtigte Nebenfolgen.

DSGV sieht Wille zu angemessener Regulierung und gegen europäische Einlagensicherung

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) lobt die Passagen zur Bankenregulierung. Die Unterscheidung zwischen Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Förderbanken sowie kleinen und mittleren Privatbanken auf der einen und systemrelevanten Großbanken auf der anderen Seite sei sinnvoll, um der Vielfalt der Geschäftsmodelle besser gerecht zu werden. Die notwendige Differenzierung sollte bald in der Praxis kommen, sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis. Positiv sei auch die "klare ordnungspolitische Ausrichtung" im Hinblick auf die Vollendung der europäischen Bankenunion. "Wir teilen die Auffassung, dass Risiko und Haftung nicht getrennt werden dürfen. Eine vergemeinschaftete europäische Einlagensicherung würde dieses Prinzip verletzen."

Berenberg sieht Ablehnungsrisiko durch SPD-Basis

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent stuft Berenberg-Volkswirt Florian Hense das Risiko ein, dass die SPD-Mitglieder in der Mehrheit mit einem Nein gegen den ausgehandelten Koalitionsvertrag votieren. Für eine mehrheitliches Ja spricht für ihn, dass die SPD die meisten ihrer Forderungen im Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. Mit dem Finanzminister besetzt die SPD zudem den zweitwichtigsten Posten in der Bundesregierung nach der Kanzlerin. In einer weit weniger kontroversen Abstimmung über den Beitritt zur vorherigen "GroKo" unter Merkel 2013 stimmten 76 Prozent der SPD-Mitglieder mit Ja, erinnert er. Die Beteiligungsquote lag damals bei 78 Prozent.

BGA spricht von "Schönwetter-Koalitionsvertrag"

Der Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) kritisiert den geschlossenen Koalitionsvertrag. "Union und SPD haben sich auf einen Schönwetter-Koalitionsvertrag verständigt, der nur aufgeht, wenn der Konjunkturboom anhält und die Verteilungsspielräume weiter wachsen", sagte BGA-Präsident Holger Bingmann. Aus Sicht der Wirtschaft seien die vereinbarten Kompromisse schmerzhaft. "Trotz einiger positiver Akzente in den Bereichen Bildung und Digitalisierung überwiegen ganz klar die Belastungen, während von den versprochenen Entlastungen nur ein Bruchteil übrig geblieben ist. Den Preis für steigende Ausgaben zahlen nicht Union und SPD, sondern Unternehmen, Beschäftigte und Steuerzahler."

VATM mit Lob und Kritik an Gigabit-Versorgungsziel

Der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) hat die Auseinandersetzung der Koalitionsvertreter mit dem Thema Digitale Infrastruktur gelobt - insbesondere die im Koalitionspapier festgehaltene Zielsetzung, bis 2025 eine flächendeckende Gigabit-Versorgung für Deutschland zu erreichen. "Endlich gibt es die seit Jahren überfällige klare strategische Neujustierung der langfristigen politischen Ziele und den Willen zur zügigen Migration von Kupfer-Zwischenlösungen zur zukunftssicheren Glasfaser bis ins Haus", sagte Geschäftsführer Jürgen Grützner. Kritisch sehe der VATM allerdings, dass der vorgesehene Fördertopf von 10 bis 12 Milliarden Euro vornehmlich aus Erlösen der 5G-Frequenzvergabe gespeist werden soll, was entsprechend hohe Auktionserlöse voraussetzt. Hohe Auktionserlöse wiederum würden den Unternehmen allerdings dringend benötigte Investitionsmittel entziehen.

VCI kritisiert industriepolitische Schwachstellen

