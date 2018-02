Lieber Leser,

innerhalb der Peer-Gruppe Senior Miners, in der sich die Unternehmen Barrick Gold, Goldcorp, Agnico Eagle Mines, Newmont Mining sowie Kinross Gold befinden, haben Newmont Mining, Kinross Gold sowie Agnico Eagle Mines die vorläufigen Produktionsdaten per viertes Quartal und das Jahr 2017 noch nicht bekannt gegeben. Barrick Gold hat die Jahresprognose gerade mal so getroffen, Goldcorp konnte sowohl bei der Produktion als auch bei den Kosten auf voller Linie überzeugen. Am 14. ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...