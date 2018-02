Liebe Leser,

Nordex hat gestern in einem starken Schlussspurt die anfänglichen Verluste gleich wieder aufgeholt. Heute gelingt eine regelrechte Befreiung. Nun geht die Aktie erholt in die nächsten Woche. Denn Chartanalysten sind der Meinung, die Chancen auf Kursgewinne in Richtung 10 Euro und damit über eine charttechnisch bedeutende Obergrenze hinaus stehen gut. Sogar ein Angriff auf 11 Euro erscheint nach dem starken Tagesausklang gestern und den Kursgewinnen von heute wieder möglich. ... (Frank Holbaum)

