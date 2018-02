New York - Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine Erholung vorsichtig fortgesetzt. Die Anleger blieben aber nach wie vor sehr nervös. Die aktuellen Gewinne könnten sich nach dem heftigen Kursrutsch zum Wochenstart rasch wieder in Luft auflösen, sind sich Marktbeobachter einig.

Der Dow, der am Montag zeitweise um fast 1600 Punkte oder 6 Prozent abgesackt ...

