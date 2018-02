Ahlers: Nebenwert macht sich hübsch

Beim Herforder Mode-Hersteller Ahlers strebt man die Umwandlung der Vorzugsaktien (WKN: 500973 / ISIN: DE0005009732) in Stammaktien (WKN: 500970 / ISIN: DE0005009708) an. Damit könnte das Unternehmen, das Marken wie Pierre Cardin, Baldessarini und Otto Kern im Portofolio hat, endlich für manchen Anleger deutlich interessanter werden.

Konkret teilte Ahlers mit:

"Vorstand und Aufsichtsrat der Ahlers AG haben heute beschlossen, der Hauptversammlung der Stammaktionäre (am 7. März 2018) sowie der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre am 24. April 2018 die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien vorzuschlagen.

Es ist geplant, die Vorzugsaktien obligatorisch im Verhältnis 1:1 ohne Zuzahlungen in stimmberechtigte Stammaktien umzuwandeln. Zugleich sollen alle Aktien auf Namensaktien umgestellt und das den 500 vinkulierten Namensaktien zustehende Entsendungsrecht eines Aufsichtsratsmitglieds sowie deren Vinkulierung aufgehoben werden. Der anteilige Grundkapitalbetrag, den eine Aktie an der Ahlers AG repräsentiert, bleibt unverändert.

Mit dieser Maßnahme vereinfacht die Ahlers AG ihre Aktienstruktur und entspricht dem "one share - one vote"-Prinzip. Die bisherigen Vorzugsaktien werden als Stammaktien wie bisher handelbar sein. Die einheitliche Aktienstruktur soll die Attraktivität der Ahlers-Aktie stärken und die Handelsliquidität an der Börse vergrößern."

Den vollständigen Artikel lesen ...