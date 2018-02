Die Sparkassen im Südwesten wehren sich gegen eine baldige Einführung der europäischen Einlagensicherung. Die Mittel der eigenen Kunden dürften nicht zweckentfremdet werden.

Die Sparkassen in Baden-Württemberg gehen gegen die geplante europäische Einlagensicherung auf die Barrikaden. "Die zurückgelegten Mittel für die Absicherung der Sparer in Baden-Württemberg dürfen nicht als Haftungsmasse für Banken in anderen Ländern zweckentfremdet werden", sagte der baden-württembergische Sparkassenpräsident Peter Schneider am Mittwoch in Stuttgart. Falls die europäische Einlagensicherung überstürzt eingeführt werden solle, würden die Sparkassen ihre Kunden informieren und mobilisieren. "Da braucht man halt mal 100.000 Leute vor der EZB in Frankfurt."

