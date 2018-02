Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den am Mittwochmorgen vereinbarten Koalitionsvertrag von Union und SPD als "Grundlage einer guten und stabilen Regierung" gelobt. "Es hat sich gelohnt", sagte Merkel bei einem Statement mit SPD-Chef Martin Schulz und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer. Es handele sich zudem um einen "Arbeitsplan", der das Leben in Deutschland verbessere und die Wirtschaft in die Zukunft führe.

Die Soziale Marktwirtschaft müsse immer wieder neu justiert werden, "aber sie ist unser Kompass, um auch die neuen Herausforderungen zu bewältigen", hob die CDU-Vorsitzende hervor. Union und SPD hätten "große Maßnahmenpakete in vielen Bereichen" geschnürt. Bei dem Koalitionsvertrag habe man sich hier "um eine Balance" bemüht. Nun gelte es, für diesen zu werben.

Mit Blick auf die Ressortverteilung räumte die Kanzlerin ein, die CDU habe "in der Sache Kompromisse gemacht und natürlich auch bei der Zuteilung der Ressorts". So falle es vielen schwer, dass die CDU nicht mehr das Finanzministerium besetze, in dem Wolfgang Schäuble viele Jahre "eine Institution" gewesen sei. Dafür liege aber seit Jahren erstmals wieder das Wirtschaftsministerium bei der CDU. Merkel kündigte an, ein Parteitag der CDU werde über den Vertrag abstimmen.

Schulz betont Handschrift der SPD

Schulz reklamierte den Koalitionsvertrag als Erfolg für die SPD. "Ich glaube, das, was wir durchgesetzt haben, trägt in einem großen Maße auch sozialdemokratische Handschrift", erklärte er. "Dieser Vertrag ist stark von uns beeinflusst worden." Unter anderem nannte der SPD-Vorsitzende die Vereinbarungen zur sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen und die geplante Abschaffung des Solidaritätszuschlages für 90 Prozent der Bürger. Endlich komme zudem der "soziale Arbeitsmarkt" für viele Menschen, die seit langem Arbeit suchten, und es gebe pro Jahr 300 Euro Kindergeld mehr.

"Wir machen Politik für die Kinder und für die Familien", betonte Schulz. Die Rentner könnten sich außerdem auf stabile Renten verlassen. Zudem betonte Schulz, mit dem Koalitionsvertrag werde die neue Bundesregierung in Europa einen "Richtungswechsel grundsätzlicher Art" einleiten. Der Frage nach seinem laut einem Bericht bevorstehenden Rücktritt als SPD-Vorsitzender wich Schulz aus. "Personalfragen werden wir in den Gremien der SPD klären", sagte er lediglich.

Seehofer äußerte sich ebenfalls lobend. "Ich war mit dem Sondierungsergebnis hoch zufrieden und bin es heute auch mit dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen", betonte er. "Wer diese 177 Seiten liest, der wird feststellen, dass wir eine ganze Menge Gutes für die Leute in unserem Lande vorhaben." Die Vereinbarungen seien die richtige Antwort auf das Wahlergebnis und bedeuteten eine Abkehr "vom Weiter so". Sie seien somit geeignet, "die Spaltung und Polarisierung in unserem Lande zu überwinden". Deshalb beurteile er das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen "außerordentlich positiv".

February 07, 2018

