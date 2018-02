Hannover - Der jüngste Sell-off an den internationalen Aktienmärkten hat dem Schweizer Franken als klassischer Safe-Haven-Währung Auftrieb gegeben, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum EUR/CHF (ISIN EU0009654078/ WKN 965407). Kurzzeitig sei der Euro in die Nähe von 1,1500 CHF und damit den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gerutscht.

