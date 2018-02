Hannover - Die Reserve Bank of Australia hat am 6. Februar die Leitzinsen bei 1,50% unverändert belassen, so die Analysten der Nord LB.Damit sei gerechnet worden. Zuvor hätten moderat ausgefallene Inflationsdaten die Erwartungen für Rate Hike etwas weiter in die Zukunft verschoben. Mit Spillover-Effekten vom Arbeitsmarkt über die Löhne auf die Inflation sollte aber dennoch gerechnet werden. Die Analysten würden einen Zinsschritt in der zweiten Jahreshälfte 2018 erwarten. Zunächst aber sei der AUD etwas unter Druck geraten und unter die Marke von 0,80 USD gefallen. (07.02.2018/alc/a/a)

