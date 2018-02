Gerade noch hat Elon Musk den erfolgreichen Erstflug der Rakete "Falcon Heavy" gefeiert. Doch jetzt muss er zurück in die irdische Produktionshölle: Bei den Tesla-Quartalszahlen erwarten viele ein Update zum Model 3.

Die Freude war groß bei Elon Musk. "Irgendwie ist es blöd und witzig, aber ich glaube, dass blöde und witzige Sachen wichtig sind", sagte der gebürtige Südafrikaner. Kurz zuvor konnte der Multi-Unternehmer mit seiner privaten Raumfahrtfirma SpaceX den ersten Start der "Falcon Heavy" feiern - die leistungsstärkste Rakete, die derzeit in der Raumfahrtindustrie im Einsatz ist. Also durchaus ein ernsthafter unternehmerischer Erfolg für SpaceX.

Was Musk für "blöd und witzig" hält: Er ließ seinen eigenen kirschroten Sportwagen seiner Elektroautofirma Tesla an Bord bringen, um dem Testflug dramatisches Flair zu geben. Im Fahrersitz des Cabrios saß "Starman". Der Dummy im Raumanzug soll innerhalb von sechs Monaten in die Nähe des Mars gelangen. Theoretisch könnte das Auto laut Musk dann Milliarden Jahre zwischen Erde und Mars umherreisen. Eine öffentlichkeitswirksame Spielerei.

Am Mittwoch aber muss sich Musk wieder um ein ernsthaftes Thema kümmern: die Bilanz des vierten Geschäftsquartals von Tesla. Vom Weltraum zurück in die Produktionshölle.

Es würde schließlich sehr verwundern, wenn Tesla für 2017 einen Jahresgewinn ausweisen könnte. Die bekannten Baureihen Model S und X liefen wohl recht konstant, wenn auch kein großes Wachstum zu verzeichnen war. Das große Fragezeichen bleibt aber das wichtige Model 3. Das 35.000 Dollar teure E-Auto, für das es über 400.000 Vorbestellungen gibt, soll den Weg in den Massenmarkt ebnen und Tesla eines Tages profitabel machen.

2017 gelingt das wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...