Erholungspotential beim Bitcoin. Aber bei DAX und Dow nach dem Flash Crash? Ist 1987 wieder möglich? Oder doch weitere Korrekturen? Groß oder klein? Und warum liegen die eigentlichen Risiken in China, Christoph Zwermann von Zwermann Financial. Christoph Zwermann von Zwermann Financial macht es spannend: Zwischen 12700 und 9770 Punkten sei alles möglich im DAX.Die größeren Risiken sehe er in China. Warum erklärt er hier?Immerhin traut er dem Bitcoin eine deutliche Erholung zu. Aber was dann?Christoph Zwermann im Gespräch mit Antje Erhard