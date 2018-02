Liebe Leser,

binnen eines Tages hat sich die Stimmung um die Aktie der Deutschen Lufthansa wieder deutlich verbessert. Der Wert konnte am Dienstag in einem allgemein schwächeren Marktumfeld zunächst keine steigenden Kurse produzieren. Am Nachmittag drehte der Wind und die Aktie setzte ihren bemerkenswerten Aufwärtstrend fort. Konkret: Die Aktie ist in einem charttechnisch deutlichen Aufwärtstrend. Dabei hat das Titel nach einer Korrektur, die unter die 30-Euro-Marke führte, die Nerven ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...