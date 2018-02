Zürich (ots) -



Eine Gratwanderung wurde am diesjährigen Communication Summit in

Zürich angekündigt. Veranstaltet vom Zürcher Presseverein (ZPV) und

der Zürcher PR-Gesellschaft (ZPRG) versuchte man der Idee von

«Corporate Publishing» näher zu kommen. Im Zentrum stand die Frage:

Brauchen Unternehmen die klassischen Medien noch als Kanal für ihre

Inhalte?



Bereits im eröffnenden Referat von Sascha Pallenberg, Head of

Digital Content bei Daimler und ehemaliger Tech-Blogger, stellte sich

der in Taiwan lebende Deutsche auf einen klaren Standpunkt: «Qualität

wird sich längerfristig durchsetzen.» Damit meinte Pallenberg sowohl

die PR als auch den Journalismus. Gleichzeitig schwor er die rund 380

Besucherinnen und Besucher darauf ein, sich nicht in Geiselhaft der

Internet-Giganten wie Google oder Facebook zu begeben.



Pallenberg verriet auch, dass Mercedes-Benz täglich rund 15 Mio.

Menschen über Social Media erreicht - eine Zahl, gegen die selbst

internationale Medienhäuser kaum ankommen. Die Konsequenz sei, dass

Marken zu einem Teil der Medienbrache werden. «Aber es brauche den

unabhängigen Journalismus weiterhin», meinte Pallenberg.



«Journalismus muss die dunklen Ecken beleuchten. Das, was die

Unternehmen eben nicht kommunizieren», sagte die Journalistin

Alexandra Stark dann auf dem Podium. «SRF Eco»-Moderator Reto Lipp

versuchte, die Podiumsgäste zu fordern: Wie weit könne man gehen,

auch eher negative Themen zum eigenen Unternehmen im Corporate

Publishing zu bearbeiten, wollte er wissen. Karin Baltisberger,

Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der Versicherung

«Mobiliar», meinte darauf, dass sie kaum schlechte Nachrichten

kommunizieren müssen. Auch Sascha Pallenberg wich den Nachfragen von

Lipp eher aus. Dass Kommunikationsabteilungen kaum gegen das eigene

Unternehmen schiessen, liegt auf der Hand.



«Unternehmen wollen im positiven Kontext erscheinen», sagte Simon

Eppenberger, der bis vor kurzem bei der Tamedia im Commercial

Publishing arbeitete. Die Abteilung erstellt «Native Advertising» -

Werbung, die als Artikel getarnt wird - für externe Kunden. Stark

kritisierte: «Sobald man den versteckten Werbehinweis sieht, verpufft

der ganze Effekt.» Und dazu leide die Glaubwürdigkeit. Pallenberg

stimmte ihr zu und meinte gar: «Wir haben eine starke Marke, weshalb

sollten wir die verstecken?»



Die Diskussionsrunde war sich einig: Die PR sei handwerklich

stärker geworden, arbeite in den Unternehmen ebenfalls in «Newsrooms»

und mit journalistischen Werkzeugen. Doch, gab Stark zu bedenken, die

Rollen seien nach wie vor dieselben: Der Journlismus sei der

Öffentlichkeit verpflichtet, während die PR ein Unternehmen und ihre

Produkte bewirbt.



