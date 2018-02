FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Biotech-Unternehmens Medigene haben am Mittwoch mit einem Plus von 10,19 Prozent auf 16,55 Euro an ihre Vortageserholung angeknüpft. Am Dienstag waren sie im Zuge der jüngsten Börsenturbulenzen bis auf 14,11 Euro abgesackt, bevor sie sich fingen und wieder stiegen.

Erst Anfang Februar hatten die Papiere bei 18,19 Euro den höchsten Stand seit Oktober 2009 erklommen, gestützt von der Erteilung eines US-Patents in der Immunonkologie. Zuvor hatte bereits allgemeine Übernahmefantasie in der Biotechbranche den Kurs nach oben getrieben.

Die Anteilscheine anderer Biotech-Unternehmen erholten sich am Mittwoch ebenfalls. Für Evotec ging es um mehr als 5 Prozent nach oben und Morphosys gewannen knapp 4 Prozent./mis/he

ISIN DE000A1X3W00 DE0005664809 DE0006632003

