WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche weniger gestiegen als von Experten erwartet. Sie legten um 1,9 Millionen Barrel auf 420,3 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,3 Millionen Barrel erwartet.

Die Benzinbestände stiegen um 3,4 Millionen auf 245,5 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) legten um 3,9 Millionen auf 141,8 Millionen Barrel zu. Die US-Ölproduktion stieg um 0,3 Prozent auf einen Rekordstand von 10,25 Millionen Barrel pro Tag. Der US-Ölpreis gab nach den Daten deutlich nach.

Die Daten im Überblick:

Aktuell Vorwoche Rohöllagerbestände 420,3 418,4 Benzinlagerbestände 245,5 242,1 Destillatebestände 141,8 137,9

(in Mio. Barrel)

Hinweis: Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich.

