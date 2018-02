MOSKAU (dpa-AFX) - Große deutsche Technologiefirmen wie Siemens oder SAP wollen bei der Digitalisierung mit russischen Partnern kooperieren. Von russischer Seite beteiligen sich der Telekom-Dienstleister Rostelekom und das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen Zyfra an der Deutsch-russischen Initiative für Digitalisierung (GRID). Sie wurde am Mittwoch in Moskau vorgestellt, wie die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) mitteilte.

Der russische Vizeregierungschef Arkadi Dworkowitsch sagte, er hoffe auf ein "effizientes Werkzeug zur Steigerung der Produktivität der russischen Wirtschaft". Russland habe großartige Software-Ingenieure und hohe Wachstumsraten im E-Commerce, sagte der AHK-Vorstandschef Matthias Schepp. Deutschland sei weit fortgeschritten bei der sogenannten Industrie 4.0 mit vollständig computerisierten und vernetzten Abläufen./fko/DP/she

