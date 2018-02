Zürich (ots) - Beim Autohändler Emil Frey rückt die nächste

Generation des Familienunternehmens näher ans Entscheidungszentrum.

Zwei der drei Kinder von Patron Walter Frey haben beim Autoimporteur

vor kurzem den Status von Direktoren erhalten. Das geht aus Angaben

des Handelsregisters hervor. Die Firma bestätigt gegenüber der

«Handelszeitung» den Sachverhalt: «Die Beförderung von Kathrin und

Lorenz Frey per Ende Jahr erfolgte im Rahmen ihrer operativen

Tätigkeiten für die Geschäftsleitung der Emil Frey Gruppe.»



Die Personalie ist nur die jüngste Neuerung bei der Emil Frey

Gruppe. Bereits letzten Sommer verabschiedete die Generalversammlung

überarbeitete Statuten, welche die Rechte und Pflichten von

Aktionären neu regeln. Namenaktien wurden eingeführt und

Restriktionen zur Übertragbarkeit derselben festgelegt. Gleichzeitig

soll künftig ein Schiedsgericht schlichten, sollte es irgendwann zu

Konflikten unter den Aktionären oder zu solchen zwischen Aktionären

und der Gesellschaft kommen. Die Firma sagt dazu: «Mit der

Statutenänderung wurde die Firma an die Moderne angepasst und die

Struktur so festgelegt, dass das Unternehmen für die Zukunft gut

gerüstet ist.»



Die Generalversammlung beschloss letzten Sommer zudem, den Namen

der Dachholding zu ändern, in der die Beteiligungen des Imperiums

gebündelt sind. Seit mehr als dreissig Jahren hatte diese «Walter

Frey Holding» geheissen. Nun soll sie der zeitlosen Konzernmarke

angelehnt werden und «Emil Frey Holding» heissen.



