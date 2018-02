Zürich (ots) - Der Buchprüfer KPMG hat beim Afrika-Konzern Lonhro

von Investor Rainer-Marc Frey und Zementerbe Thomas Schmidheiny sein

Audit-Mandat niedergelegt. Dies schreibt die «Handelszeitung» in

ihrer neusten Ausgabe.



Gemäss einem mit «private and confidential» überschriebenen Brief,

welcher der «Handelszeitung» vorliegt, hat der Auditor sein Mandat

per Mitte November 2017 niedergelegt. Wegen eines «Bruchs der

Beziehung zum Verwaltungsrats», wie es heisst. Lonhro nahm auf

Anfrage keine Stellung.



Zum KPMG-Exit führte ein Compliance-Fall des Afrika-Konzerns in

Angola. Die dortige Tochter, LonAgro, soll im 2016 einen lokalen

Berater engagiert haben, um den Devisenverkehr bei der angolanischen

Zentralbank zu beschleunigen. Dazu zahlte LonAgro ihm eine

Kommissionsgebühr von 375'000 Dollar. Eine gross angelegte, interne

Untersuchung kam zwar zum Schluss, dass es keine Hinweise auf

Unregelmässigkeiten gebe. Dennoch schliesst das Lonrho-Management

nicht ganz aus, dass es zu «unangemessenen Handlungen» gekommen ist.



Dem obersten Gremium, das sich nun mit Buchprüfer KPMG überwarf,

gehören neben Mitbesitzer Rainer-Marc Frey unter anderem auch

SPS-Verwaltungsrat Christopher Chambers, Lafarge-Holcim-VR Dieter

Spälti und Johannes Fritz, Vertreter von BMW-Erbin Susanne Klatten.



