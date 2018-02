London - Mit dem 4,1 prozentigen Einbruch des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) am Montag, 5. Februar, hat die Volatilität der Aktienmärkte rasant zugenommen, so die Experten von Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Der VIX-Index als Indikator der impliziten Aktienmarkt-Volatilität sei um 116 Prozent in die Höhe geschnellt - die höchste jemals verbuchte prozentuale Veränderung an einem einzigen Tag.

Den vollständigen Artikel lesen ...