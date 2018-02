Frankfurt - Die Preise für Agrarrohstoffe waren von den jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten größtenteils unbeeindruckt, so die Analysten der Commerzbank. Gestern sei es mit den Notierungen für Weizen, Mais und Sojabohnen an der CBOT sogar um ca. 2% nach oben gegangen. Auch Weizen an der Euronext in Paris habe sich leicht verteuert.

