GESAMT-ROUNDUP 3: Große Koalition auf dem Weg - Umbruch bei der SPD

BERLIN - Viereinhalb Monate nach der Bundestagswahl sind die Weichen für eine neue große Koalition gestellt - und die SPD steht vor dem nächsten großen personellen Umbruch. Martin Schulz will den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben und Außenminister unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werden. Wichtigster SPD-Mann im Kabinett soll Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz als Vizekanzler und Finanzminister werden. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer soll ein neu zugeschnittenes Superministerium für Inneres, Heimat und Bau bekommen.

ROUNDUP: Eurozone im Höhenflug - EU-Kommission hebt Wachstumsprognose an

BRÜSSEL - Die Finanzkrise in Europa scheint ferne Vergangenheit: Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für die Eurozone und für die gesamte EU noch einmal deutlich angehoben. 2017, 2018 und 2019 soll die Wirtschaft stärker wachsen als zunächst angenommen. Für Unsicherheit sorgen hingegen der offene Ausgang der Brexit-Verhandlungen, die mögliche Verschärfung geopolitischer Konflikte - etwa mit Nordkorea - sowie US-Präsident Donald Trump.

Frankreichs Handelsbilanz-Defizit erneut gewachsen

PARIS - Frankreichs Handelsbilanz ist im vergangenen Jahr deutlich weiter ins Minus gerutscht. Das Außenhandels-Defizit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wuchs um rund 29 Prozent auf 62,3 Milliarden Euro, wie der Zoll am Mittwoch bekanntgab. Im Jahr davor hatte Wert der Warenimporte den der Exporte um 48,3 Milliarden Euro überschritten. Das Anziehen der Konjunktur im vergangenen Jahr sei mit einem starken Anstieg der Einfuhren gekoppelt.

Spanien schlägt Wirtschaftsminister De Guindos als EZB-Vize vor

MADRID - Spanien hat Wirtschaftsminister Luis de Guindos für den Posten des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeschlagen. Ein entsprechendes Papier mit der Kandidatur des 58-Jährigen sei Eurogruppen-Chef Mário Centeno überreicht worden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Madrid mit.

US-Repräsentantenhaus verabschiedet weiteren Übergangshaushalt

WASHINGTON - Das US-Repräsentantenhaus hat einen weiteren Übergangshaushalt verabschiedet, um einen erneuten Stillstand der Regierung abzuwenden. 245 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend (Ortszeit) für den Gesetzentwurf, 182 waren dagegen. Damit geht das Paket nun an den Senat. Es ist wahrscheinlich, dass die Kammer Änderungen an dem Entwurf vornehmen wird. Dann müsste das Repräsentantenhaus erneut darüber abstimmen, weil beide Kammern eine identische Version verabschieden müssen.

US-Notenbanker Dudley: Börsencrash hat nichts an Wirtschaftsausblick geändert

NEW YORK - Der heftige Kurseinbruch an der amerikanischen Börse hat nach Einschätzung von US-Notenbanker William Dudley den Wachstumsausblick für die USA nicht grundlegend verändert. "Meine Prognose hat sich nicht geändert, nur weil der Aktienmarkt ein wenig tiefer steht als vor ein paar Tagen", sagte Dudley während einer Diskussionsrunde am Mittwoch in New York.

Merkel verschiebt Treffen mit Gentiloni auf 15. Februar

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ein für Mittwoch geplantes Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni angesichts der langwierigen Koalitionsverhandlungen kurzfristig verschoben. Als neuer Termin wurde der 15. Februar vereinbart, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte. Zunächst war das Treffen bereits vom Mittag auf den Nachmittag verschoben worden. Für Merkel standen nach der Einigung von Union und SPD mehrere Gremiensitzungen an, darunter um 17.00 Uhr eine Sitzung der Unionsfraktion.

Ökonomen besorgt über Rückkehr zu lascher Finanzmarkt-Kontrolle

BERLIN - Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) warnt vor einer neuen Sorglosigkeit an den Finanzmärkten. "Sinnvolle Regeln werden nur halbherzig umgesetzt oder drohen sogar aufgeweicht zu werden, wie in den USA", heißt es in einer Studie der Einrichtung, die zur Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes gehört. Die derzeitigen Börsenturbulenzen könnten die Vorboten größerer Probleme sein.

ROUNDUP: Steinmeier in Ostasien: Kritik an USA und Warnung vor Nordkorea

TOKIO/SEOUL - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Japan Tendenzen zu Protektionismus und Isolationismus in den USA kritisiert. "Herausforderungen für die liberale internationale Ordnung sehen wir nicht nur beim Blick auf Mächte wie China und Russland, sondern auch in westlichen Staaten - in den USA und in Teilen Europas", sagte er am Mittwoch in Tokio. Am Nachmittag flog Steinmeier in die südkoreanische Hauptstadt Seoul weiter.

Südafrikas Regierungspartei berät über Absetzung von Präsident Zuma

JOHANNESBURG - Südafrikas Regierungspartei ANC will am Mittwoch über eine vorzeitige Abberufung von Staatschef Jacob Zuma entscheiden. Sollte der erweiterte Parteivorstand den Rücktritt des von Korruptionsskandalen erschütterten Zuma (75) fordern, würde ihm voraussichtlich der im Dezember neugewählte Parteivorsitzende und derzeitige Vizepräsident Cyril Ramaphosa (65) im Amt nachfolgen. Eine Entscheidung wurde nicht vor Mittwochabend erwartet.

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/tos

AXC0248 2018-02-07/17:10