Mini-ITX-Plattformen auf Basis des neuen Intel® Xeon® D-2100 SoC (System-on-a-Chip) Prozessors für kompakte, leistungsstarke, stromsparende, funktionsreiche eingebettete und IoT (Internet der Dinge) Anwendungen



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Enterprise Computing-, Speicher- , und Netzwerklösungen sowie bei Green Computing-Technologie, gab heute mehrere neue Erweiterungen seines Edge Computing- und Netzwerkanwendungsportfolios bekannt, die auf dem neuen Intel® Xeon® D-2100 SoC (System-on-a-Chip) Prozessor aufbauen.



Supermicro nutzt sein umfassendes Know-how in Servertechnologie und bietet seinen Kunden einige der ersten Lösungen an, die auf dem Intel® Xeon® D-2100 System-on-a-Chip (SoC) Prozessor basieren. Die Hauptplatinen der X11SDV-Serie des Unternehmens bieten Infrastrukturoptimierung, indem sie die Leistung und die fortschrittliche Intelligenz von Intel® Xeon® Prozessoren in einem dichten, energiesparenden System-on-a-Chip vereinen. Supermicro bringt eine breite Palette neuer Systeme auf den Markt, darunter kompakte eingebettete Systeme, eingebettete Rackmount-Systeme sowie Multi-Node MicroCloud- und SuperBlade Systeme.



Mit den RAS-Funktionen (Reliability, Availability and Serviceability) auf Server-Niveau, die jetzt in einem extrem dichten, stromsparenden Gerät verfügbar sind, liefern die Supermicro X11SDV-Plattformen ausgewogene Rechenleistung und Speicherung für intelligente Edge-Computing- und Netzwerkanwendungen. Diese fortschrittlichen Technologiebausteine bieten mit der Intel® Xeon® D-2100 Prozessorfamilie, die mit bis zu 18 Prozessorkernen, bis zu 512 GB DDR4 Vierkanalspeicher mit 2666 MHz, bis zu vier 10 GbE LAN-Ports mit RDMA-Unterstützung und integrierter Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) Crypto/Encrypt/Decrypt Beschleunigungsengine und Optionen für interne Speichererweiterungen, einschließlich Mini-PCIe, M.2 und NVMe-Unterstützung verfügbar ist, die besten, für Arbeitslasten optimierten Lösungen sowie lange Lebensdauer und Verfügbarkeit.



"Diese kompakten neuen Supermicro Embedded Building Block-Lösungen bringen fortschrittliche Technologien und Leistung in eine dichte, energiesparende System-on-a-Chip-Architektur und erweitern die Intelligenz auf das Rechenzentrum und den Netzwerkrand", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Angesichts des weltweit enormen Wachstums von datengesteuerten Arbeitslasten in eingebetteten Anwendungen bleibt Supermicro der Entwicklung von leistungsstarken, agilen und skalierbaren IoT-Gateways und kompakten Server-, Speicher- und Netzwerklösungen verpflichtet, die die besten durchgehenden Ökosysteme für einfache Bereitstellung und offene Skalierbarkeit bieten."



Das neue SYS-E300-9D von Supermicro ist ein kompaktes, Box Embedded-System, das sich für folgende Anwendungen eignet: Netzwerksicherheitsanwendung, SD-WAN, vCPE Controller Box und NFV Edge Computing Server. Das auf Supermicros X11SDV-4C-TLN2F Mini-ITX-Hauptplatine mit 4-Kern, 60 Watt Intel Xeon D-2123IT SoC aufbauende System unterstützt bis zu 512 GB Speicher, zwei 10 GbE RJ45-Ports, vier USB-Ports und eine SATA/SAS-Festplatte, SSD oder NVMe SSD.



Das neue SYS-5019D-FN8TP ist ein kompaktes (weniger als 10 Zoll tiefes) 1U eingebettetes Rackmount-System, das sich ideal für Cloud und Virtualisierung sowie Netzwerkanwendung und eingebettete Anwendungen eignet. Ausgestattet mit Supermicros X11SDV-8C-TP8F flex-ATX Hauptplatine, die das 8-Kern, 80 Watt Intel Xeon D-2146NT SoC unterstützt, unterstützt dieses energie- und platzsparende System mit integrierter Intel QAT Crypto und Komprimierung bis zu 512 GB Speicher, vier GbE RJ45-Ports, zwei 10 GbE SFP+ und zwei 10 GbE RJ45-Ports, zwei USB 3.0 Ports, vier interne 2,5" SATA/SAS-Festplatten oder SSDs und interne Speichererweiterungsoptionen, einschließlich Mini-PCIe, M.2 und NVMe-Unterstützung.



Weitere Einzelheiten über die, auf dem Xeon SoC-Prozessor aufbauenden Lösungen von Supermicro finden sie unter https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon-D.cfm



Weitere Informationen über das vollständige Angebot der Embedded Building Block-Lösungen von Supermicro finden Sie auf www.supermicro.com/Embedded oder laden Sie die Embedded Solutions-Broschüre (http://www.supermicro.com/manuals/brochure/brochure_Embedded.pdf) herunter.



Supermicro stellt zwei neue MicroCloud-Server vor, die auf den neuen Prozessoren basieren. Diese Systeme eignen sich perfekt für Cloud-Computing, dynamisches Web-Serving, dediziertes Hosting, Content Delivery Network, Memory Caching sowie Unternehmensanwendungen und sie unterstützen acht hotplug-fähige Serverknoten in einem 3U-Gehäuse mit einem zentralisierten IPMI-Servermanagement-Port. Der SYS-5039MD8-H8TNR verfügt über das 8-Kern, 65 Watt Intel Xeon D-2141i SoC, und der neue SYS-5039MD18-H8TNR über das 18-Kern, 86 Watt Intel Xeon D-2191 SoC. Jeder Serverknoten dieser MicroCloud Systeme unterstützt bis zu 512 GB ECC-Speicher, einen PCI-E 3.0 x16 Erweiterungsschacht, zwei hybride Speicher, die U.2 NVMe/SATA3, zwei M.2 NVMe/SATA3 Steckverbinder und zwei GbE-Ports unterstützen.



Supermicros 4U/8U SuperBlade-Gehäuse verfügen über Blade-Server, die neue Intel Xeon D-2100 System-on-a-Chip (SoC) Prozessoren unterstützen, einschließlich des 18-Kern D-2191 Prozessors sowie des 16-Kern D2187NT Prozessors mit 100 G Crypto/Kompression. Die Blade Server unterstützen bis zu 512 GB DDR4 Speicher, hotplug 2,5" U.2 NVMe/SATA-Laufwerke, M.2 NVMe und 25 Gb\10 Gb Ethernet und 100 G Intel® Omni-Path (OPA) oder 100 G EDR InfiniBand. Redundante Chassismanagementmodule (CMM) mit IPMI-Management-Tools nach Industriestandard, Hochleistungs-Switches, integrierten Netzteilen und Kühlventilatoren sowie Battery Back-up-Modulen (BBP) machen diese All-in-One Blade-Lösung ideal für Rechenzentrums- und Cloud-Anwendungen.



Vollständige Informationen über die Produkte von Supermicro finden Sie auf www.supermicro.com.



Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)



Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.



