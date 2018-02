Zürich (ots) - Die Industrie feiert ein Comeback. Die

Schwergewichte des hiesigen Werkplatzes - dazu gehören Siemens

Schweiz, ABB, Georg Fischer, Bucher, Lonza oder Oerlikon - bestätigen

der «Handelszeitung», dass die Auftragsbücher voll sind und die

Exporte angezogen haben.



Selbst die Jobsituation hat sich verbessert, wie eine Auswertung

der Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zeigt. 2017

lag die Zahl der registrierten Arbeitslosen in der Industrie bei

35'500. Im Jahr davor waren noch fast 39'000 Industriearbeiter ohne

Job. Es ist der erste Rückgang seit 2011.



Ein Beispiel für die neu erlangte Schaffenskraft: Der Thurgauer

Panzerhersteller General Dynamics European Land Systems (GDELS) -

vormals Mowag - schafft hundert neue Jobs. «Im Zuge der guten

Auftragslage investieren wir weiter in unsere neue Produktionsstätte

in Tägerwilen», sagt Geschäftsleiter Oliver Dürr zur

«Handelszeitung».



Zwei Grossaufträge aus Rumänien und Dänemark für den

Radschützenpanzer Piranha 5 im Gesamtwert von mehr als 1 Milliarde

Dollar sorgen für eine hohe Auslastung. Das Erweiterungsprojekt

umfasst zwei Produktionshallen und entlastet den bestehenden Standort

Kreuzlingen.



