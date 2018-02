Zürich (ots) - Dominique Locher, ehemaliger Chef des

Migros-Online-Supermarkts LeShop, wird in der Türkei aktiv. Das

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Locher

sitzt seit Jahresbeginn neu im Beirat von Migros Türk Ticaret. Der

Schweizer berät die grösste türkische Detailhändlerin bezüglich

Online-Lebensmittelhandel. Migros-Gründervater Gottlieb Duttweiler

rief Migros Türk 1954 ins Leben, trennte sich aber zwanzig Jahre

später wieder vom verlustbringenden Vehikel. Orange ist bis heute die

Hauptfarbe von Migros Türk; das Logo sieht jenem des Schweizer Urahns

zum Verwechseln ähnlich.



Der Einsatz für Migros Türk ist nach Mandaten beim russischen

Online-Händler Ozon und beim deutschen Lieferdienst Bringmeister

(Edeka) Lochers dritter Online-Einsatz im Ausland. Gibt der Schweizer

Markt nur acht Millionen Konsumenten her, so freut sich Locher nun,

dass es «in Russland, Deutschland und der Türkei 300 Millionen

Einwohner digital zu bekehren gibt».



